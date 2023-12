Besuch der Besinnungstage in Jünkerath

Foto: Adelina Narhov

Das Klassenleitungsteam, bestehend aus Claudia Scheidt und Holger Waldecker, begleitete die Reise mit dem Ziel der Begegnungsstätte Don Bosco. Don Bosco ist eine christliche Begegnungsstätte und bietet Schulen vielfältige Möglichkeiten für eine persönlichkeitsstärkende und erfahrungsreiche Begegnung mit Menschen und aktuellen Themen unserer Zeit. Die Hinfahrt nach Jünkerath gestaltete sich etwas herausfordernd und so dauerte es sechs Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis das Ziel erreicht wurde. Die lange Anreise konnte der Gelassenheit und dem Humor der Klasse jedoch nichts anhaben.

An zwei Tagen fanden team- und beziehungsstärkende Maßnahmen mit externen Trainerinnen, Kim Kiupel und Catherine Toussant, aus dem Haus Don Bosco statt. Die beiden Trainerinnen hatten schnell einen „guten Draht“ zu den jungen Menschen, und die Klasse ließ sich von Anfang an offen und interessiert auf die vielfältigen Angebote vor Ort ein. Frau Kiupel äußerte: „Seltenst haben wir hier vor Ort eine so sympathische Klasse gehabt, die als Klasse einen guten Zusammenhalt und viele soziale Kompetenzen ausweist“.

Am dritten Tag gestaltete Claudia Scheidt einen ansprechenden Erste-Hilfe-Kurs für die Schülerinnen und Schüler in den Räumen von Don Bosco, der viele praktische Unterrichtsphasen beinhaltete. Dieser Kurs ist eine sehr wertvolle Unterstützung für den Alltag der jungen Menschen, knüpft wunderbar an die Lerninhalte des fachgebundenen Unterrichts Pflege/Gesundheit schulisch an und ist ein gutes Bindeglied zum Schulsanitätsdienst an der Alice-Salomon-Schule, an dem Schülerinnen der Klasse teilnehmen.

Die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerteam hatten viel Spaß auf der Klassenfahrt und verbrachten ihre Abende oft gemeinsam im Spielekeller. Die Kennenlernfahrt wird allen in bester Erinnerung bleiben und sowohl die Schüler als auch die Lehrkräfte würden diese Fahrt sofort gerne wiederholen. Die gesamte Klassengemeinschaft wurde durch diese Fahrt nachhaltig gestärkt. Frau Scheidt resümierte: „Eine Klassenfahrt bedeutet für uns als Klassenleitung viel Planungs- und Organisationsaufwand, verdeutlicht aber auch sehr stark, wie bereichernd auf menschlicher Ebene diese Schulfahrt nachwirkt und wie erfüllend die Arbeit mit Jugendlichen ist.“

Pressemitteilung: Alice-Salomon-Schule