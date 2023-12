Besinnliche Stunden bei der Vorweihnachtsfeier des VdK

Aufmerksam lauschten die Besucher der von Ursula Jammel vorgetragenen Weihnachtsgeschichte, recht daneben Vorsitzender Hans Werner Kaiser, der ihr das Mikrofon hielt. Foto: Gabriele Kaiser

Zur Vorweihnachtsfeier des VdK-Ortsverbands Bad Hönningen-Rheinbrohl in der Gaststätte Mönchhof konnte Vorsitzender Hans Werner Kaiser erneut viele Mitglieder willkommen heißen, unter ihnen auch einige neue Mitglieder. Sein besonderer Willkommensgruß galt dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, Jan Ermtraud.

Manfred Lorscheid trug mit einer Weihnachtsgeschichte zum Programm der Vorweihnachtsfeier bei. Foto: Gabriele Kaiser

In seinen einleitenden Worten ging der Vorsitzende auf einige Ereignisse des vergangenen Jahres ein, so unter anderem den Krieg in der Ukraine und den Konflikt im Nahen Osten. Aber auch die VdK-spezifischen Themen wie Pflege, Altersarmut, Gesundheitsversorgung oder bezahlbarer Wohnraum sprach er ebenso an wie den Ärztemangel und die Insolvenzen einiger Krankenhäuser. Kritik übte er auch an der Schließung einiger Bereitschaftspraxen durch die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz. Hans Werner Kaiser, der auch Vorsitzender des Kreisverbandes Neuwied ist, gab anschließend einige Einblicke in die Arbeit des Kreisverbandes, der inzwischen auf 8640 Mitglieder angewachsen ist. Leider macht sich der Fachkräftemangel auch beim VdK bemerkbar, sodass die Kreisgeschäftsstelle in diesem Jahr wegen Personalmangel an manchen Tagen für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben musste. Auch die in 2022 erzielten Nachzahlungen und finanziellen Hilfen von mehr als 1,7 Mio. Euro für die VdK-Mitglieder sind ein Beweis für die hervorragende Arbeitsleistung der Mitarbeiterinnen in der Kreisgeschäftsstelle. Deren Arbeitseinsatz, vielfach über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus, galt sein uneingeschränkter Dank und er lobte deren großes Engagement für die Mitglieder. Die gute Arbeit auf Kreisebene wirkt sich auch nach unten aus, denn der aktuelle Mitgliederstand des Ortsverbands Bad Hönningen-Rheinbrohl beläuft sich auf 521 Mitglieder. Allein 55 neue Mitglieder konnte der Ortsverband in diesem Jahr begrüßen.

Nach dem kurzen Jahresrückblick des Vorsitzenden ließen sich die Teilnehmenden der Feier Kaffee, Kuchen und Schnittchen schmecken. Zum Gelingen des Nachmittags trugen mit weihnachtlichen Geschichten – teils humorvoll, teils besinnlich – Ursula Jammel und Manfred Lorscheid bei.

Zum Programm der Vorweihnachtsfeier zählt Jahr für Jahr auch die Jubilarenehrung. Den Abschluss der besinnlichen vorweihnachtlichen Feier bildete die schon traditionelle Verlosung.

Pressemitteilung: VdK-Ortsverband Bad Hönningen-Rheinbrohl