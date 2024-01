Benefizkonzert begeistert das Publikum

Der Frauenchor Rengsdorf 1981 veranstaltete ein Benefizkonzert zu Gunsten des Wünschewagen ASB Rheinland-Pfalz in der evangelischen Kirche in Rengsdorf. Der Chor hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Kirche voll zu bekommen, was auch gelang. Zur Begrüßung wand zunächst der neue Pfarrer Jan-Hendrik Otto das Wort an die Besucher der Kirche, im Anschluss stellten zwei Wunscherfüllerinnen die Aktion Wünschewagen vor.

Das Publikum war begeistert von den Liedvorträgen des Frauenchors und dem Vokalensemble Vokalista aus Koblenz, beide unter der Leitung von Wolfram Hartleif. Die Begeisterung brachte das Publikum mit stehenden Ovationen und großer Spendenbereitschaft zum Ausdruck. Über die eingegangene Spendensumme und die Übergabe an Wünschewagen berichtet der Chor zum gegebenen Zeitpunkt.

Zur Veranschaulichung stand ein Wünschewagen-Fahrzeug vor der Kirche und die mitarbeitenden Wunscherfüller hatten für die Gäste ein offenes Ohr und beantworteten die interessierten Fragen. Mit einem gemütlichen Beisammensein im angrenzenden Proberaum ließ der Chor mit Angehörigen und dem Vokalensemble Vokalista den Abend und das gelungene Konzert ausklingen.

Pressemitteilung: Frauenchor Rengsdorf 1981