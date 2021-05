Bauchtanz bis Reggio-Pädagogik: Angebote der vhs Neuwied

Für die Monate Juni und Juli bietet die vhs Neuwied wieder zahlreiche Möglichkeiten, online von zu Hause aus Neues zu lernen. Die Kurse sind dabei breit gefächert von Fotokursen über Vorträge bis hin zu Fortbildungen in der Reggio-Pädagogik.

Im „Online-Bauchtanz-Anfängerkurs“ (21-1-10501) vermittelt Natascha Gros in drei Terminen ab dem 9. Juni immer mittwochs von 17.45 bis 18.30 Uhr die Grundhaltungen und präzisen Techniken des Orientalischen Tanzes. Die weichen, fließenden Bewegungen zählen kulturhistorisch zu den ältesten Tänzen und trainieren zuvor selten benutzte Muskeln. Kursentgelt: 15 Euro.

In zehn Terminen lehrt Günther Siewert ab 16. Juni im „Online-Bridge-Grundkurs“ (21-1-36014) ein Kartenspiel, das sich weltweit als ein unterhaltsames, kommunikatives und anspruchsvolles Spiel durchgesetzt hat. Gespielt wird immer mittwochs von 18 bis 20.30 Uhr nach den Regeln des DBV. Kursentgelt: 75 Euro.

Ob ein nachhaltiges Leben Verzicht oder Gewinn bedeutet, klärt Dr. Maiken Winter, Biologin und Expertin aus dem Bereich der Wissenschafts-Kommunikation, am Donnerstag, 17. Juni, von 19 bis 20 Uhr im kostenlosen Online-Vortrag „Auf geht´s! Mein Weg in ein nachhaltiges Leben“ (21-1-55007). Sie zeigt konkrete Schritte in ein nachhaltiges Leben sowie psychologische Aspekte und Kipp-Punkte zum Thema Klima und Gesellschaft. Zudem besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Dietmar Dath (FAZ) und Prof. Kurt Bayertz (Münster) diskutieren am Freitag, 18. Juni, von 19.30 bis 21 Uhr live im kostenlosen „Online-Stream vhs.wissen „Was bleibt von Karl Marx?“ (21-1-09021) die Philosophie und Gesellschaftstheorie von Karl Marx. Lässt sich mit seiner kritischen Theorie der kapitalistischen Produktionsweise auch die Wirtschaft im 21. Jahrhundert noch treffend beschreiben?

Im kostenlosen Online-Vortrag „Mein CO2-Fußabdruck. Wie CO2 entsteht und den Klimawandel verursacht“ (21-1-55006) erklärt Anna Schirpke am Donnerstag, 24. Juni, von 19 bis 20.15 Uhr, was ein CO2-Fußabdruck ist, wieviel CO2 ein Mensch durch Wohnen, Mobilität, Ernährung und Konsum erzeugt und zu welchen Konsequenzen dies führt. Zudem besteht die Möglichkeit, der Umweltplanerin und Ingenieurökologin Fragen zu stellen.

Ihren Geschmackshorizont erweitern die Teilnehmer in der „Online-Sommerbier-Verkostung“ (21-1-92014) am Freitag, 25. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr. In diesem Video-Chat verkostet Diplom-Braumeister und Biersommelier Gunnar Martens verschiedene Sommerbierspezialitäten und vermittelt Wissen und Anekdoten rund um die Biere. Das Bierpaket ist im Kursentgelt von 38 Euro inbegriffen und wird per Post zugesendet.

Was kommt nach “Fridays for Future„ (FfF)? Wie reagieren Politik, Wirtschaft und Gesellschaft? Charlotte Haunhorst und Nadja Schlüter von “Jetzt„, dem jungen Magazin der Süddeutschen Zeitung, führen im kostenlosen Online-Stream vhs.wissen „Jetzt oder nie: Kann die Klimabewegung das Klima noch retten?“ (21-1-09022) am Donnerstag, 29. Juni, von 19.30 bis 21 Uhr live durch Fachgespräche.

Mit Hilfe der Handyfotografie charmante, schöne Ecken der Stadt, die vorher nicht gesehen wurden, entdecken, das ist der Inhalt von ein „Sommer in Neuwied – Ein Handyspaziergang“ (21-1-35016). Der Dozent Andreas Fischer hilft an zwei Terminen, 30. Juni und 7. Juli, von 16.30 bis 19.30 Uhr das fotografische Auge und den Perspektivwechsel zu schulen. Kursentgelt: 36 Euro.

Holger Jünke, Diplom-Kaufmann mit langjähriger Erfahrung als Senior Produktmanager einer großen Bank, zeigt im Online Kurs „Nachhaltige Geldanlage – wie geht das?“ (21-1-01521) anhand von Beispielen die Möglichkeiten, Erspartes nicht nur gewinnbringend anzulegen, sondern bei der Geldanlage auch ethische, soziale und ökologische Aspekte zu berücksichtigen. Termin ist Donnerstag, 1. Juli, von 18.30 bis 21.30 Uhr. Kursentgelt: 15 Euro.

Ganz andere Anlageoptionen, ihre Chancen und Risiken zeigt Holger Jünke am Donnerstag, 8. Juli, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Online Kurs „Bitcoin, Robo-Advisor & Co. – Aktuelle Anlagetrends“ (21-1-01522). Dabei erläutert er Begriffe wie Robo-Advisor, Copy-Trading, Crowdinvesting oder Kryptowährungen. Kursentgelt: 15 Euro.

Wie fördert man Kinder auf kreative Weise mit Hilfe von Sinneserfahrungen? Die Reggio-Erzieherin, Sozialtherapeutin und Trainerin für ganzheitliches Lernen, Heide Marie Syassen, zeigt in „Ästhetische Bildung in der Reggio-Pädagogik – Die 100 Sprachen der Erzieher“ (21-1-21023) die Techniken und Grundlagen für die Einrichtung eines reggio-inspirierten Ateliers in der Kita. Dabei kommen verschiedene Farben, Papiere, Ton und andere Materialien zum Einsatz. Termine: Montag bis Mittwoch, 12. bis 14. Juli, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Kursentgelt: 517 Euro.

Das Angebot weiterer Veranstaltungen wird auf der Internetseite der vhs Neuwied www.vhs-neuwied.de laufend aktualisiert. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage oder telefonisch über 02631/3989-0.