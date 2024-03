Ballettgruppen erfreuen die Zuschauer

Der Turnverein 1888 Bad Hönningen lud Eltern, Großeltern, Bekannte und Verwandte in die Turnhalle ein.

Traditionsgemäß zeigten die Ballettgruppen gegen Ende eines Jahres ihr Gelerntes, was ausnahmsweise auf dieses Frühjahr verschoben werden musste. Dazu waren Eltern, Großeltern, Bekannte und Verwandte schon früh in die Turnhalle gekommen, um sich einen Platz zu sichern.

Zu Beginn der jeweiligen Auftritte sorgte die Tanzpädagogin Sabine Morys dafür, dass die Gruppen aufmerksam wurden. Sobald die passende Musik erklang, waren alle Kinder und Jugendlichen konzentriert bei der Sache. Nach dem Schlussbild mit allen Gruppen applaudierten die Zuschauer stürmisch und belohnten damit die Trainingsarbeit über das ganze Jahr. An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank an Sabine Morys, die es immer wieder versteht, den „Ballettmäusen“ von groß bis klein mit den zum Alter passenden Choreografien die Begeisterung am Tanz zu fördern. Damit wird schon früh der Grundstein für die später benötigte Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination gelegt.

Interesse für Ihren Nachwuchs geweckt? Dann einfach freitags zu den Übungsstunden zum Schnuppern in die Turnhalle kommen. Weitere Auskunft erteilt gerne Sabine Morys unter Telefon 02224/743 86 oder unter www.tv1888-bad-hoenningen.de auf der Internetseite.

Pressemitteilung: Turnverein 1888 Bad Hönningen