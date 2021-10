Babysitter-Kurs beim Kath. Familienzentrum Unkel

Bei diesem Kurs für Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 erfährst man alles, was man für das Babysitting wissen sollte:

Altersgerechte Spiele, Lieder und Bücher, Ernährung von Säuglingen, Kleinkindern und Schulkindern, Erste Hilfsmaßnahmen und Verhalten in Problemsituationen sowie Wissenswertes zur Kennenlernphase zwischen Babysitter, Kind und dessen Eltern. Der Kurs beinhaltet vier Online-Treffen, jeweils freitags von 17 bis 20 Uhr (5., 12., 19. und 26. November) und ein selbstorganisiertes Praktikum (vier Stunden) in einer Kita. Leitung: Gabriele Kaufmann.

Anmeldung werden erbeten per E-Mail an herling@bildungswerk-bonn.de, Kosten: 24 Euro. Im März 2022 findet wieder ein Babysitter-Kurs in Unkel statt (19. und 26. März), Kosten: 10 Euro. Informationen gibt es auf der Internetseite www.familienzentrum-unkel.de.