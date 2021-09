AWO-Küchenjungen im Planwagen statt im Bundesliga-Fieber

Eigentlich ist ja der Fußball, genauer gesagt die deutsche Bundesliga, das verbindende Element der Männergruppe rund um Initiator Dieter Roland. Aber ab und an zieht es die „Jungs“ doch mal raus und vom Bildschirm weg zu Unternehmungen anderer Art. Diesmal war das „Bauernstübchen“ im nahe gelegenen Arienheller das Ziel der Gruppe. Aber wie es sich für echte (Fußball-)Freunde und einen Stammtisch gehört, sitzt man auf dem Weg dahin gemeinsam im sprichwörtlichen Boot, in diesem Fall in Form eines rustikalen Planwagens. Damit ist dann auch schon das Ende der alten Bundesligasaison besiegelt. Für die AWO Küchenjungen geht es nahtlos weiter mit der Auslosung für die Patenschaften über die in der neuen Saison in der Liga spielenden Clubs. Und der spannende Wettstreit, wer am Ende mit welchem Ergebnis in der Tabelle steht, kann weitergehen.