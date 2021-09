AWO Ortsverein Niederbieber Segendorf feiert 75-jähriges Bestehen

Statt einer Feier, machte sich der Ortsverein mit aktiven Mitgliedern und Gästen auf Tour. Es ging mit dem Bus nach Bernkastel-Kues. Von dort aus dann weiter mit dem Schiff die Mosel entlang nach Traben-Trabach. Während der Schiffsfahrt wurde viel über die Weinlagen von Bernkastel bis Traben-Trabach erklärt. Die Stimmung an Bord war gut. Der Wettergott meinte es ebenfalls gut. Nach kurzem Stopp ging es mit dem Bus wieder zurück nach Bernkastel-Kues. Dort war ausreichend Gelegenheit zum Shoppen oder Kaffee trinken. Gut gestärkt und in guter Stimmung trat der Ortsverein die Heimreise an. Krönender Abschluss war dann das gemeinsame Essen im Landhotel Fernblick in Hümmerich. Mit vielen neuen Eindrücken und guter Laune ging es nach dem leckeren Essen wieder zurück zum Ausgangspunkt.