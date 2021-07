AWO leistet wichtige Arbeit

Das Team um Natalia Andreeva und Elvin Sokoli berichtete: „Das bundesgeförderte Beratungsangebot 'Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer' (MBE) ist Bestandteil des Integrationsangebotes des Bundes und bietet seit 2005 anerkannte Anlauf- und Beratungsstellen für Menschen mit Einwanderungsgeschichte in ganz Deutschland. Die MBE-Beratenden unterstützen neu Eingewanderte und Geflüchtete nach ihrer Anerkennung. Sie begleiten diese vor, während und nach dem Integrationskurs und ermöglichen ihnen gesellschaftliche Teilhabe. Zu den Aufgaben der MBE gehören auch Netzwerkarbeit im kommunalen Gemeinwesen sowie Impulse zur interkulturellen Öffnung. Die MBE ist in das Gemeinwesen integriert und in Netzwerken mit anderen spezialisierten Regeldiensten verbunden“. Die Migrationsberatung ist somit ein wichtiger Bestandteil der Anerkennungs- und Willkommenskultur. Sie bietet wirksame und prägende Orientierung für Ratsuchende. Gleichzeitig fördert die MBE den sozialen Frieden im örtlichen Gemeinwesen.

In Zeiten der Pandemie hat der Migrationsdienst der AWO-Neuwied auch über den digitalen Wegen und die Präsenzberatung unter Einhaltung der Hygienekonzepte vielfältige Möglichkeit gefunden um das Beratungsangebot aufrecht zu erhalten. Die Beratungszahlen bleiben konstant hoch. Ebenfalls anwesend war Iyad Asfour, ein 2015 nach Deutschland geflüchteter Syrer, der durch die Arbeit und Unterstützung der AWO-Beratungsstelle und seinem Willen erfolgreich in die Stadtgesellschaft integriert ist. Seine Frau mache mittlerweile eine Ausbildung zur Erzieherin. Mitnehmen konnte der SPD-Politiker die politische Forderung der ausreichenden und stabilen Finanzierung solcher Beratungsangebote. „Die AWO und ihr Team leisten hier ganz wichtige Arbeit für die Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, danke für den konstruktiven Austausch!“, so Martin Diedenhofen.