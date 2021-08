AWO feierte Sommerfest

Es gab wie immer Steaks und Würstchen, gegrillt im Garten von Herbert, Klaus, Peter und Sascha. Dazu gab es Oliven, Tomaten, Krautsalat und Brötchen. Bald waren die Tische voll mit leckeren Speisen und alle konnten zufrieden den Tag beginnen. Der Plauderbedarf war sehr groß und man lachte und erzählte sich die letzten Neuigkeiten von Irlich oder von der Familie. Marion gab noch einiges bekannt was sich noch so tut in der nächsten Zeit und verwies auf den Plan für das nächste Halbjahr, der allen per Post zugegangen ist. Aus der Küche duftete am Nachmittag der Kaffee, der mit leckeren Kuchen serviert wurde. „Um wieder normal leben zu können hoffen wir, dass viele sich impfen lassen, um sich und auch ihre Kinder und Enkelkinder zu schützen.“ Dies war auch ein Thema über das lebhaft gesprochen wurde. Alle waren glücklich alles soweit überstanden zu haben und froh, mit ein oder zwei Impfungen wieder an der Gemeinschaft im Seniorentreff teilzunehmen zu können. Auch wurde viel über das Hochwasser gesprochen – auch wenn die Bewohner nicht mehr in dem Alter sind um aktiv helfen zu können, denken sie an die Betroffenen und hoffen auf eine gute Zukunft. So ging auch dieser Tag, besinnlich und auch froh zu Ende und freuen uns auf das nächste Event.