Ausflug nach Bamberg

Passend zum Saisonbeginn spielte das Wetter auf der 260 Kilometer langen Flugstrecke mit. Blauer Himmel und kaum Wolken ließen einen reibungslosen Flug zu. Die Flugzeiten betrugen, abhängig von den jeweiligen Flugzeugen, zwischen einer Stunde und 15 Minuten und zwei Stunden. Nach den Landungen auf dem Flugplatz in Bamberg wurden die Flugzeuge geparkt und die 14-köpfige Gruppe machte sich auf den Weg in die Innenstadt. Bei strahlendem Sonnenschein wurde die Altstadt von Bamberg mit seinen Sehenswürdigkeiten, dem Bamberger Dom und Altes Rathaus, besichtigt. Nach dem dreistündigen Aufenthalt wurde am Nachmittag der Rückflug angetreten, sodass am Abend alle Maschinen wieder sicher auf dem Flugplatz des Luftsportvereins Neuwied in Dierdorf-Wienau gelandet sind.