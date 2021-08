Ausbildungsstart bei der Verbandsgemeinde Puderbach

Naomi Delporte und Marvin Weller durfte Bürgermeister Mendel zusammen mit dem Personalrat in der Verwaltung begrüßen. Marvin Weller absolviert eine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik auf der Kläranlage der Verbandsgemeindewerke. Erstmalig bildet die Verwaltung mit Naomi Delporte eine Fachinformatikerin (Fachrichtung Systemintegration) aus. Sowohl die Verwaltungsleitung als auch der Personalrat wünschten ihnen einen guten Start und viel Kraft für die vor ihnen liegenden Herausforderungen der Ausbildung. Die Verwaltung schätzt sich glücklich immer wieder motivierte junge Kollegen für ihren Mitarbeiterstab zu gewinnen. Nur so kann eine gute Arbeit, in allen Bereichen der Verbandsgemeindeverwaltung, zum Wohle der Bürger im Puderbacher Land sichergestellt werden.