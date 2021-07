Aus leisem Klopfen werden dicke Tropfen

So hörte es sich an, als Maria-Elisabeth Loevenich kürzlich in der Katholischen Kita St. Laurentius in Asbach eintraf.

Denn endlich war es so weit. Nach langer Corona-Pause durften die Vorschulkinder der Kita, auf Einladung von Kitaleiterin Marlene Grüber, endlich den BHAG Wassertropfen „Droppy“ in ihrer Turnhalle begrüßen. Mit ihm tauchten die wissbegierigen Teams in die spannende Welt des Wassers ein. Getreu dem Kita-Motto „Kinder wollen die Welt selbst erforschen und begreifen!“ ermöglichte Loevenich, BHAG Projektleitung, den Kindern in Bastelarbeiten, Experimenten und durch einen Ausflug an den nahe gelegenen Asbach, vielfältige Möglichkeiten der lebenswichtigen Bedeutung der Ressource Wasser auf den Grund zu gehen. Trinkwasserproben wurden auf Nitratwert, Wasserhärte und pH-Wert untersucht, Transportwege des Wassers unter die Lupe genommen und die Gewässergüte des Asbaches bestimmt.

Tabea, Emily und Emilia sowie die anderen Vorschulkinder sprudelten nur so vor Wissensdurst und Lerneifer. Natürlich versprachen auch sie, genau wie Timo, Ben und Lukas dem Wassertropfen ihre Freundschaft für die Zukunft. Dass mit diesem Versprechen auch Taten verbunden sind, wurde den Kindern nicht erst beim Schwimmkurs der Entenfamilie auf dem Asbacher Weiher klar. Denn es gilt langfristig, entsprechend der UN-Nachhaltigkeitsziele SDG 6 und SDG 14, weltweit unsere Gewässer und deren Lebewesen vor von Menschen gemachter Verschmutzung zu bewahren. Unter anfeuernden Zurufen nahmen die Kinder am Mittag des zweiten Wasser-Erlebnis-Tages am Asbacher Weiher ihre „Wasser-Botschafter“-Ausweise entgegen und achteten bereits beim Verlassen des naturnahen Geländes darauf, keinen Müll zu hinterlassen. Mit Kuscheltropfen und BHAG-Sonnenschutzkappen ausgestattet machten sich die Kinder mit Ihren Erzieherinnen am Mittag, bei Sonnenschein, auf den Rückweg in die Kita. Manch einem der Kinder klang auf dem Heimweg noch eines der schönen Umweltlieder nach, die Loevenich für sie auf Ihrer Gitarre begleitet hatte. Vielleicht treffen die Asbacher Kinder den Wassertropfen ja schon bald in ihrer Schule wieder, wo sie schon in wenigen Wochen die Schulbank drücken werden.