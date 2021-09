Auch der BAP-Chef schwärmt von Unkel

„Ein schönes Städtchen, in das ich immer wieder gerne hingefahren bin“. Unkel besitzt seinen Charme nicht nur für BAP-Gründer Wolfgang Niedecken, sondern strahlte jetzt auch über Radiowellen aus. Die SWR 1-Hitparade „Die 1000 größten Hits“ machte Tournee-Station in Unkel und in der Kulturstadt blieb das Kultformat lediglich im meteorologischen Sinne im Regen stehen. Und so war der SWR1-Hitcat-Bus, im Pandemie-Jahr das Alternativmodell zum Gläsernen Studio, am Neven-DuMont-Platz an der Volksbank trotz zeitweiligem Regen das Ziel begeisterter Hörer, die fleißig ihre fünf Hitfavoriten für die Top 1000 auf den Stimmzetteln platzierten.

Sonnig gute Laune versprühte das Moderatoren-Team Steffi Vitt und Veit Berthold, das zudem Einblicke ins Mini-Studio und ihre schönsten Erlebnisse in Unkel gewährte. Während der eine etwa beim morgendlichen Jogging die autofreie Rheinpromenade in nördlicher und südlicher Richtung erkundete, schwärmte die Andere von ihren lauschigen Lieblingsplätzchen in der Kulturstadt. Einhelliger Tenor: Unkel ist anziehend. Das wusste der Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Unkel Christoph Charlier auch von Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt zu berichten, der 20 Jahre lang als „Bürger unter Bürgern“ in der Kulturstadt lebte. Gleichlautend war das Fazit, das BAP-Chef Wolfgang Niedecken, über seine Zeit in Unkel, woher sein Vater – eben der Bap – stammte, zog. „Als Kind habe ich meinen Vater häufig gedrängelt, zu Onkel Albert nach Unkel zu fahren. Am Rhein haben wir gerne am Büdchen gesessen und was getrunken.“ Unkel – für Niedecken auch Heimat: „Ich kenne alles dort. Ist wirklich schön hier“. In hellstem Glanz leuchtet die Stadt Unkel jetzt im wörtlichen Sinn auch als Vinyl-Pressung: Zum Dank für die Gastfreundschaft – Kulturstadtbüro und Bauhof waren unterstützend tätig – überreichte das SWR1-Team dem Beigeordneten Markus Winkelbach nach dessen erfolgreicher Kür zum ABC-Champion eine Goldene Schallplatte mit Logo und Hitcat. Alles drehte sich sozusagen um die Kulturstadt am Rhein. Es läuft rund.