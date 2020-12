Arbeitsprojekt unterstützt zugewanderte Frauen

Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 09:27 Uhr

„Alltag in Deutschland“ – so heißt das Projekt der Katholischen Familienbildungsstätte Neuwied (FBS), welches sich an zugewanderte Frauen in der Region wendet.

Sprachförderung, das Kennenlernen kultureller Gepflogenheiten und die Heranführung an die Arbeitswelt in Deutschland sind Themen des Projektes. Seit Februar 2020 werden bei der FBS in Neuwied zugewanderte Frauen unterstützt, damit sie sich in Deutschland besser zurechtfinden. Dabei liegt der Fokus auf das Erlernen der deutschen Sprache, die sowohl im Sprachkurs als auch ganz nebenbei durch die Schaffung von Sprechanlässen trainiert wird.

„Zugewanderte Frauen ein Stück auf ihrem Weg in die Mitte unserer Gesellschaft begleiten und zu fördern, dies ist die Aufgabe des Projektes im Auftrag des Jobcenters für den Landkreis Neuwied. Damit haben wir ein beliebtes und zugleich sinnstiftendes Projekt in die Familienbildungsstätte geholt“, sagt Nils Heumann, geschäftsführender Leiter der FBS.

Neben dem Spracherwerb beschäftigen sich die Teilnehmerinnen mit unterschiedlichen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Zudem werden ebenfalls gesellschaftliche Themen besprochen und Tagesexkursionen durchgeführt. „Wir möchten, dass sich die Frauen auf die deutsche Kultur einlassen, sie verstehen und somit in ihre Familien weitertragen, erklärt eine der vier Sprachmittlerinnen des Projektes, Hevin Hosso. Dadurch soll ein gutes und eigenverantwortliches Leben in Deutschland ermöglicht werden. Zudem ist das Projekt an die Integrations- und Beratungsangebote des Mehrgenerationenhauses Neuwied angebunden, welches sich ebenfalls in Trägerschaft der Familienbildungsstätte befindet.

Weitere Informationen zum Arbeitsprojekt und weitere Angebote der Familienbildungsstätten, Häuser der Familie und Mehrgenerationenhäuser im Kreis Neuwied erhalten Sie im Internet unter www.fbs-neuwied.de oder unter Telefon 02631/390 70.

