Arbeitsgemeinschaft Neuwieder Ortsverbände sammelt Geldspenden für Flutopfer

Trotz der guten Stimmung der Gäste wurde auch auch an diesem Tag der furchtbaren Situation im Hochwassergebiet an der Ahr gedacht und die VdK-Gemeinschaft bekundete ihre Solidarität nicht nur mit Worten, sondern auch ganz praktisch. So wurden während des Sommerfestes 305,80 Euro zur Unterstützung der Flutopfer gesammelt. Die Kassiererin der VdK-Arbeitsgemeinschaft Michaela Seuser freute sich an die Neuwieder Filialleiterin der Volksbank RheinAhrEifel Nicole Goergen, einen Scheck über diesen Betrag für das Konto der Bürgerstiftung zu überreichen.

Den Spendern des VdK-Festes war es wichtig, dass die Spende unmittelbar den Flutopfern an der Ahr zugute kommt. Dazu hat die Bürgerstiftung der Volksbank RheinAhrEifel extra ein Spendenkonto eigerichtet. Von diesem Konto werden Zahlungen an Hilfsbedürftige aus den betroffenen Gebieten geleistet. Der Vorstand der VdK-Arbeitsgemeinschaft mit Vorsitzenden Rüdiger Hof an der Spitze zeigte sich über die große Solidarität der VdK-Mitglieder und der Festgäste mit den Betroffenen aus dem Hochwassergebiet hoch erfreut. „Der Sozialverband VdK ist eine große und solidarische Gemeinschaft, das zeigt sich auch durch solche Sammlungen immer wieder“, erklärte Seuser abschließend.