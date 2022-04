Anpaddeln der Kanuten

In Einer- und Zweierkajaks führte die Paddeltour von Lahnstein rheinabwärts zum heimischen Bootshaus nach Neuwied. Es war ein Anpaddeln „light“, weil coronabedingt keine Mitglieder, wie sonst üblich, zu der anschließenden Feier eingeladen wurden. Nach Ankunft am heimischen Bootshaus stärkten sich die Kanuten mit Leckerem vom Grill, bevor am frühen Abend die Veranstaltung beendet wurde.

Die Jugendleiterin Theresa Faßbender dankte den Sportlern, warb um Verständnis für das Anpaddeln in abgespeckter Form und hegte die Hoffnung, dass im Herbst, beim traditionellen Abpaddeln, wieder mehr Betrieb rund ums Bootshaus herrscht.

Der NWV sucht verstärkt Nachwuchs, insbesondere für den Kanuwander- und -rennsport. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Vereins unter www.nwv-neuwied.de,