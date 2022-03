Ambitionierte Kleinmaischeider Bouler beim Bundestrainer

Kein geringerer als Bundestrainer Daniel Dias wurde als Lehrmeister ausgewählt. Gemeinsam mit Co-Trainer Moritz Leibelt schaute er den ambitionierten Teilnehmer nicht nur auf die Finger. Gezielte Korrekturen für alle Teilnehmer verbunden mit wertvollen Tipps für das weitere Vorankommen waren bei allen willkommen und wurden eifrig in der Praxis umgesetzt. Mit konkreten Anregungen für das weitere Training beendeten alle Kursteilnehmer eine schöne, wertvolle Zeit.

Das erste Ligaspiel in Kleinmaischeid findet am Samstag, den 7. Mai, ab 10 Uhr auf dem Platz am Bürgerhaus statt. Über interessierte Zuschauer würde sich der noch junge Verein sehr freuen.

Wer Lust hat einmal beim Boulespiel dabei zu sein und selbst auszuprobieren wie es geht kann sich gerne beim Erste Vorsitzenden Jörg Zimmermann unter der Telefonnummer 02689/959 991 oder per E-Mail an mailto:kbk-info@gmx.dekbk-info@gmx.de oder mailto:jrz@gmx.dejrz@gmx.de melden.