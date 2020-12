Am Rosenmontag zeigte sich Reitverein Bruchhausen mal wieder von seiner „jecken“ Seite

Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 12:23 Uhr

Bei der Zugaufstellung wurden die Teilnehmer erstmal so richtig schön nass. Aber da die Bruchhausener nicht aus Zucker sind, konnte das schlechte Wetter die gute Laune nicht vertreiben. Pünktlich zum Beginn des Rosenmontagszuges um 11.11 Uhr hatte Petrus ein Einsehen und stellte den Regen ab. So konnte das närrische Treiben bei traumhaft schönem Wetter starten.

Glanzpunkt der Gruppe war der erste Vorsitzende des Vereins, der als Schneewittchen verkleidet in seiner Kutsche gefahren wurde. Zum Schutz der Pferde und der Besucher am Bordsteinrand wurde Schneewittchen allerdings nicht von einem weißen Pferd, sondern von ihren Zwergen gezogen! Alle Mitglieder sind sich einig, dass es wieder ein riesiger Spaß war und im kommenden Jahr alle wieder dabei sind. Aber beim Reitverein Bruchhausen wird es nie langweilig. Getreu dem Motto: „Wer feiern kann, kann auch arbeiten!“ startet am 4. April wieder die alljährliche Müllsammelaktion, bei der das Stallgelände und der umliegende Wald von sämtlichem Müll befreit werden. Der Verein freut sich über jede helfende Hand.