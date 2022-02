Altweiber im Seniorenheim Linz

Auch wenn der Karneval in Linz nicht wie gewohnt stattfindet und die schlechten Nachrichten am Altweibertag auch nicht zum unbeschwerten Feiern motivierten, haben es sich die Linzer Gitarrenstrünzer nicht nehmen, lassen den Bewohnern des Seniorenheims in Linz den Altweibernachmittag mit kölschen Karnevalsliedern musikalisch zu bereichern.

Traditionell spielen die Gitarrenstrünzer auch in der Karnevalszeit im Seniorenheim. Auch an diesem Tag war der Gemeinschaftsraum – wie schon zur Sessionseröffnung – gut besucht und die Bewohner waren dankbar für die Abwechslung.