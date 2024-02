Alte Herren Volleyballer – sportlich und gesellig aktiv

Wilfried Wirz (von rechts), Heinz Schmitz und Dieter Flother wurden als Vorsitzender, Chronist und Kassenwart der Volleyball Alte Herren Rheinbreitbach einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Foto: Leo Korf

Wilfried Wirz bleibt Vorsitzender der Alte Herren Volleyballer im Sportverein Rheinbreitbach (SVR). Er wurde bei der Jahreshauptversammlung ebenso einstimmig bestätigt wie Dieter Flother als Schatzmeister und Dr. Heinz Schmitz als Pressewart und Chronist.

Vor den Wahlen berichtete der Vorsitzende über die Aktivitäten im abgelaufenen Jahre. Dabei verwies er auf die Chronik, die Heinz Schmitz an die Mitglieder verteilt hatte. Im Mittelpunkt stand die sportliche Entwicklung der Hobbymannschaft. Dabei werden die Alten Herren durch Frauen, Zuwanderer und Flüchtlinge verstärkt. Viele gesellige Aktivitäten mit guter Beteiligung rundeten die Bilanz für das vergangene Jahr ab. Nach dem Kassenbericht von Dieter Flother ist die Rücklage wegen gestiegener Ausgaben für Ausflüge und Feiern geschmolzen. „Dennoch verbleibt ein Polster, das zusammen mit den laufenden Beitragseinnahmen ausreicht, um auch in diesem Jahr die vorgesehenen Aktivitäten zu finanzieren“, so Flother.

Neben dem Sportbetrieb haben sich die Alten Herren wieder vielfältige Unternehmungen vorgenommen. Nach einer Wanderung am Aschermittwoch zum Kloster Heisterbach stehen Anfang Juli das Sommerfest und am 14. Dezember die Weihnachtsfeier auf dem Programm. Die dreitägige Herbsttour führt in diesem Jahr ins „grüne Ruhrgebiet“.

Wer Spaß am Volleyball hat und nette Kameradschaft sucht, ist zum Schnupper-Training jeweils donnerstags ab 20 Uhr in der Hans-Dahmen-Halle herzlich eingeladen. Auskunft erteilt Wilfried Wirz, Telefon 0152/241 750 01, E-Mail wwirz@gmx.de.

Pressemitteilung: Dr. Heinz Schmitz / Sportverein Rheinbreitbach