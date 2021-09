Aktuelle Sportangebote beim Allgemeinen Turnverein (ATV) Bad Honnef-Selhof 1907

In den Übungsstunden der verschiedenen Kindergruppen sind wieder einige Plätze frei. Die drei bis sechsjährigen turnen mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr und die Tanzflöhe drei bis sechs Jahre treffen sich dienstags um 15 Uhr. Die Mädchen der ersten bis dritten Klasse sind montags von 14.30 bis 16 Uhr dran. Ab dem 13. September die Jungen der ersten bis dritten Klasse donnerstags von 14.30 bis 16 Uhr, ab dem 16. September sind die Mädchen, ab der vierten Klasse, donnerstags ab 16 Uhr in der Halle, die Jungen ab der vierten Klasse treffen sich ebenfalls donnerstags um 17.30 Uhr. Alle Angebote finden in der Turnhalle Kapellenstraße statt und sind Breitensportangebote, in denen geturnt und gespielt wird. Die jeweiligen Übungsleiter gehen gerne auf die Wünsche der Teilnehmer ein. Einfach mal hinkommen und ausprobieren. Die ersten beiden Stunden sind zum Reinschnuppern und kennen lernen kostenlos. Auskunft bei E. Irmgartz unter Telefon 02224/469 9.

Die Eltern-Kind-Gruppen des ATV Selhof beginnen nach der langen Corona Pause auch wieder mit dem Sport. Freitags 9.30 bis 10.30 Uhr und montags 16 bis 17 Uhr jeweils in der Turnhalle Kapellenstraße. Die Gruppen sind für etwa ein bis dreijährige Kinder, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zum Sport kommen. Es werden Bewegungslieder gesungen und erste Erfahrungen im Klettern, Springen, Schaukeln, Rutschen, Rollen, Werfen und so weiter gesammelt. Dafür werden Bewegungslandschaften aufgebaut, die die Kinder mit und ohne Hilfe erkunden können. Im Vordergrund steht miteinander Spaß an der Bewegung zu haben und Kontakt zu anderen Kindern zu knüpfen. Einfach mal hinkommen und ausprobieren. Es besteht derzeit nicht die Möglichkeit, sich in der Halle umzukleiden. Bitte in Sportkleidung kommen und nur die Straßenschuhe gegen Hallenschuhe oder Socken tauschen. Information unter Telefon 02224/469 9.