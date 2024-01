Aktives Vereinsleben beim MGV Oberhonnefeld-Gierend

Auch ein lustiges Gesellschaftsspiel durfte an diesem Abend nicht fehlen. Foto: Volker Puderbach

Zum Jahresausklang traf sich der MGV Oberhonnefeld-Gierend in Rengsdorf in der Gast­stätte Auszeit, um das alte Jahr gebührend zu verabschieden. Die meisten Sänger lie­ßen es sich trotz einiger „aktiver“ Regen­wolken nicht nehmen, zu Fuß von Ober­hon­ne­feld nach Rengsdorf zu wandern. Unterbrochen wurde der Marsch durch eine Rast in Bone­feld, wo der Sangesfreund Hans Purlis in seiner Garage Getränke und Snacks vor­bereitet hatte. Nach entsprechender Stärkung ging es weiter nach Rengsdorf zum Restau­rant Aus­zeit, wo der Rest der Sänger schon bestens gelaunt wartete.

Gutes Essen, viele in­ter­essante Gespräche und ein von Klaus Mertensacker vorberei­tetes lusti­ges Gesell­schaftsspiel machten den von ihm und Volker Puderbach organisierten Abend zu einem vollen Erfolg. Natürlich wurden auch, wie das von einem Män­ner­gesang­verein zu erwarten ist, einige bekannte Lieder geschmet­tert. Da der Vorstand aus fami­liären Grün­den ver­hindert war, ließ Klaus Mertens­acker in einer kurzen Rede das erfolg­reiche Jahr 2023 Revue passieren. Er betonte die enga­gierte Arbeit des MGV und sagte, dass in die­sen schwie­rigen Zeiten gerade ge­mein­­­­sames Singen besonders wertvoll sei, um Lebens­freu­de und Optimismus aufrechtzuerhalten. Die Heimfahrt erfolgte spät­abends in ei­nem vom Verein gecharter­ten Bus.

Pressemitteilung: MGV Oberhonnefeld – Gierend