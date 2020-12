Akademie des Turnverbandes Mittelrhein setzt Pilates-Ausbildung fort – Auch hier glückt der Restart

Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 10:40 Uhr

Dies versprach der Erfinder Joseph Pilates der Welt vor über 80 Jahren. Jetzt wird diese Trainingsmethode wieder modern. Das Body- und Mind-Training setzt auf die Harmonie von Körper, Geist und Seele. Es verspricht geschmeidige Bewegungen, eine tolle, aufrechte Haltung, Kraft und innere Stärke. In den USA haben sich schon seit Jahren viele Stars, Künstler und Tänzer dieser Methode verschrieben.

Gründe genug dies auch in seinen Vereinen anzubieten dachte der Turnverband Mittelrhein und bietet in seiner DTB-Akademie Außenstelle in Koblenz fünfstufige Trainer-Ausbildungen Pilates an. Angepasst an die Hygiene- und Abstands-Regelung des Landes Rheinland-Pfalz hat die Akademie des Turnverbandes mit einem Präsenzlehrgang die zweite von fünf Stufen zur Ausbildung zum DTB-Trainer Pilates in Koblenz fortgeführt.

Wir hoffen, dass Pilates-Angebote der Vereine demnächst wieder eine willkommene Abwechslung bringen. Und dies im vor Corona gehabten Umfang! Nach langer Corona-Zwangspause erhält das Angebot qualifizierter Pilates-Trainer in unseren Sportvereinen wieder einen anderen, eventuell sogar noch höheren, Stellenwert.

Ansprechpartner bei der DTB-Akademie/TVM-Geschäftsstelle sind Hans-Peter Kress unter Telefon 0261/135 153 und Andrea Kuhl unter Telefon 0261/135 158. Auch per E-Mail unter referent-ausbildung@tvm.org oder ausbildung@tvm.org.