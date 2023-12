Adventstreff in der Rudi-Höller-Straße in Windhagen

Foto: Werner Thelenberg

Im Baugebiet „Backhauswiese“ im Windhagener Ortsteil Frohnen gibt es die Rudi-Höller-Straße. Diese ist dem langjährigen früheren Wehrführer Rudi Höller gewidmet, der im Juni 2020 verstorben ist. Im November 2022 wurde das Zusatzschild der Straße angebracht und diese offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Die Eigentümerfamilie des Plangebietes „Backhauswiese“ hatte seinerzeit zu einer besonderen Feierlichkeit eingeladen, bei der sich bereits zukünftige Grundstückseigentümer und die Frohner Bürger kennenlernen konnten. Inzwischen sind acht der zehn Grundstücke an der Straße bebaut. Sie werden von jungen Familien bewohnt. Diese stammen teils aus dem Rhein-Sieg-Kreis und aus Bonn. Am dritten Adventssonntag luden die Grundstückseigentümer der Rudi-Höller-Straße die Bewohner von Frohnen zum vorweihnachtlichen Treff im Freien mit Würstchen, Glühwein und Kinderpunsch in die Straße ein. Alle waren begeistert von dem weiteren Kennenlernen und den gemütlichen Plausch miteinander und danken ihren neuen Mitbewohnern für die freundliche Bewirtung.

Pressemitteilung Windhagen