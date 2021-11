Abwechslungsreiches Herbsttraining auf Gut Hohenunkel

Um das Herbsttraining motivierend zu gestalten und um die Pferde zu bewegen und zu beschäftigen, organisierte eine Gruppe von Reiterinnen innerhalb der Stallgemeinschaft des Pferdepensionsstalls Gut Hohenunkel einige Trainingsmöglichkeiten. Den Auftakt machte kürzlich das sogenannte Freispringen, bei diesem springt das Pferd ohne Reiter über ein Hindernis, meistens über eine Folge von Hindernissen. Dabei kann fast jedes Pferd mitmachen, die Höhe der Sprünge wird entsprechend angepasst. Freispringen ist nicht nur Abwechslung, sondern es schult auch die Geschicklichkeit des Pferdes und gibt ihm Selbstvertrauen und Mut.

Vor Kurzem wurde in der großen Reithalle ein Gelassenheitsparcours aus Regenschirmen, Planen und Rettungsdecken, Engpässen aus Tonnen und Schwimmnudeln, Fahnen, Tor mit Vorhang und vielen mehr aufgebaut. Durch die Gewöhnung an verschiedene Situationen, Geräusche und Gegenstände kann die Angst des Fluchttieres Pferd reduziert werden, denn auch im Alltag wird es mit verschiedenen Gegenständen und Situationen konfrontiert und sollte dabei gelassen und ruhig bleiben. Das Anti-Schreck-Training bringt neben der Abwechslung auch Sicherheit und Vertrauen im Umgang miteinander sowie beim Reiten und fördert die Bindung zwischen Zwei- und Vierbeiner. Weitere abwechslungsreiche Trainingstage sind in Planung, damit auch in der dunklen und kalten Jahreszeit Pferd und Reiter fit und motiviert bleiben.