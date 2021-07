Abschied von Schloss Hagerhof

Neben der langjährigen Leiterin der Musicalschule Schloss Hagerhof, Mariana Ilgauds-Preuten, verlassen auch die Lehrer Irmgard Weufen-Püschel und Kelubia Ekoemeye die Bad Honnefer Privatschule. Zur Feier auf der Schlossterrasse kamen neben der ehemaligen Schulleiterin Dr. Gudula Meisterjahn-Knebel auch zahlreiche Absolventen der Musicalschule als Überraschungsgäste. Sie sorgten mit ihrer gemeinsam gesungenen Version des Klassikers „The Rose“ für einen emotionalen Abschluss des so herausfordernden Schuljahres 2020/21.

Zu den einzelnen Personen: Die Opernsängerin mit rumänischen Wurzeln Mariana Ilgauds-Preuten fing 1989 als Erzieherin im Internat an und begann bereits damals, mit den Schülern Musicals einzustudieren. Schnell entwickelte sich daraus ihre Hauptaufgabe und so entstand am Hagerhof Deutschlands einziges Internat mit angeschlossener Musicalschule. Unter ihrer Leitung entwickelten sich viele ehemalige Schüler zu etablierten Künstlern. Irmgard Weufen-Püschel wird nach zwölf Jahren am Hagerhof in den Ruhestand verabschiedet. Die Englisch- und Französisch-Lehrerin organisierte lange Zeit den Schüleraustausch mit La Réunion und plante zahlreiche Schülerfahrten, unter anderem nach Schweden und Frankreich. Kelubia Ekoemeye ist ehemaliger Basketball-Profi und kam 2012 zum Hagerhof, um Englisch und Geschichte zu unterrichten. Darüber hinaus engagierte er sich als Trainer verschiedener Basketball-Schulteams und leitete die AG Courage. “Wir bedanken uns bei allen dreien für ihre stets engagierte Arbeit und wünschen ihnen alles Gute auf ihren weiteren Wegen."