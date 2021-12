70 Jahre Spielmannszug Heimbach-Weis

Spielmannszug 1951 Heimbach-Weis Spielmannszug 1951 Heimbach-Weis Spielmannszug 1951 Heimbach-Weis Spielmannszug 1951 Heimbach-Weis

Der Spielmannszug Heimbach-Weis feiert im Jahr 2021 sein 70-jähriges Jubiläum. Die Pandemie hat leider dafür gesorgt, dass der Traditionsverein aus Heimbach-Weis kein großes Fest veranstalten konnte, aber der Blick in die bewegte Geschichte lohnt. Heute ist der Spielmannszug aus dem Dorfgeschehen nicht wegzudenken. Die Musiker mit Trommel, Flöte und Lyra sorgen bei zahlreichen Aktivitäten für die musikalische Begleitung. Fassenacht oder Kirmes sind nur zwei der traditionellen Einsätze des Spielmannszuges und gehören fest in den Veranstaltungskalender. Aber auch in der Region sind die Aktiven des Vereins ein gern gesehener Gast und unterstützen bei unterschiedlichsten Festen in der Nachbarschaft. Vorsitzender Dirk Pickel hält zugleich den Dirigentenstab in den Händen und sogt dafür, dass die Männer und Frauen mit regelmäßigen Proben den passenden Ton treffen. Unterstützt wird er bei der Vorstandsarbeit von der zweiten Vorsitzenden Lara Schmitz, Geschäftsführer Axel Schneider, sowie Kassierer Claus Salz. Der Vorstand bildet die erfolgreiche Jugendarbeit ebenso ab, wie erfahrene Kameraden. Axel Schneider hat viele Jahre die Geschicke als Vorsitzender geleitet und bringt sich auch nach seiner Amtsübergabe im Vorstand sowie als Ausbilder mit viel Engagement in die Vereinsarbeit ein. Ein Verein lebt in den meisten Fällen von besonders engagierten Mitgliedern. Beim Spielmannszug gehören der viel zu früh verstorbene langjährige Vorsitzende Karl Josef „Jobi“ Boden ebenso dazu, wie Klaus Buchholz, der mit 81 Jahren das älteste aktive Mitglied ist und zu den Vereinsmitgliedern zählt als letztes aktives Gründungsmitglied Hans Jacobi. Der Spielmannszug hatte auch schwierige Jahre, doch der Fortbestand wurde stets mit großem Einsatz betrieben, sodass heute eine stolze Mannschaft aus verschiedenen Generationen den Spielmannszug Heimbach-Weis im 70. Jahr bilden können.

Aktuelle Projekte sind die Anschaffung neuer Sommerkleidung sowie für die nächsten Jahre auch eine neue Uniform für die Musiker. Der Spielmannszug hat im Jahr 2021 25 aktive Mitglieder, die nicht nur aus Heimbach-Weis kommen. Vielleicht motiviert dieses Jubiläum noch den ein oder anderen zur Mitwirkung im Spielmannszug. Die Ausbildung ist kostenlos und die Instrumente sowie Uniform werden vom Verein gestellt. Nachwuchs aus allen Generationen ist herzlich willkommen und die Kameradschaft sowie die Geselligkeit sind ebenfalls wichtige Bestandteile der gemeinsamen Zeit im Verein.