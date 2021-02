400 Jahre alte Eiche von Germscheid wird zum Habitat

Die riesige alte Eiche in der Bonner Straße. Unbeschadet hat sie Kriege, Stürme und Unwetter überstanden. Wenn sie reden könnte, so hätte sie viel zu berichten.

So manch ein Einwohner von Germscheid mag unter ihrem Blätterdach Schutz vor Sonne oder Regen gefunden haben. Die Stieleiche wurde vor Jahrzehnten durch Erlass einer Rechtsverordnung als Naturdenkmal im Landkreis Neuwied ausgewiesen. Die Eigentümergemeinschaft des Grundstückes, auf dem die Wurzeln des Baumes tief in die Erde greifen haben auf Anraten der Naturschutzbehörde einige Pflegeschnitte vornehmen lassen, die unter anderem auch für die Sicherheit der Anlieger sorgen sollten.

In luftigen Höhen entfernten die Experten immer wieder tote Äste. Durch den Klimawandel und die Trockenheit der letzten Jahre, war eine ausreichende Wasserversorgung nicht mehr gegeben. Die Auswirkungen waren nicht zu übersehen. Unter hinzuziehen von Fachleuten, in Absprache mit der Naturschutzbehörde und Unterstützung von Ortsbürgermeister Dahl, kam man zudem Entschluss der Stieleiche als Habitat Baum ein zweites Leben und künftig vielen Tieren einen Lebensraum zu bieten. Ein solcher Baum wird auch Biotop Baum genannt, weil er einen besonderen Lebensraum für Vögel, Insekten und Mikroorganismen bietet. Der exzellente Standort an der Bonner Straße in Germscheid, verspricht das manch Besucher die Entwicklung mit Spannung verfolgen wird. Es ist etwas besonderes die Möglichkeit zu bekommen, einen solchen wertvollen Beitrag für den Naturschutz leisten zu dürfen, ist sich Alfons Ewens von der Eigentümergemeinschaft seiner Verantwortung bewußt.