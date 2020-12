300 Jahre in einem Boot

Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 11:07 Uhr

Die Senioren des Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied (GTRVN) lassen sich nicht von ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung abhalten und trainieren wie gewohnt zwei Mal wöchentlich im ungesteuerten Rennvierer auf dem Rhein und im Neuwieder Yachthafen.

Bei einem Durchschnittsalter von 75 Jahren bringen sie in diesem Jahr exakt 300 Lebensjahre ins Boot und zeigen einmal mehr, wie der Rudersport, den der GTRVN in all seinen Facetten vom Renn- und Marathonrudern bis zum Breitensport mit seinen zahlreichen Wanderfahrten anbietet, bis ins höhere Alter fit halten kann.