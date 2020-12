Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 14:27 Uhr

Neuwied

2500 Ostereier für die Neuwieder Tafel – VR-Bank Neuwied-Linz wünscht „Frohe Ostern“

In diesem Jahr stiftet die Volks- und Raiffeisenbank Neuwied-Linz die Ostereier, die in den letzten Jahren immer in der Osterwoche an ihre Kunden verteilt wurden, der Neuwieder Tafel.