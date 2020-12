100 Meter Skilanglauf-Sprint als Kreismeisterschaft in Asbach

Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 10:19 Uhr

privat privat privat

Schwächen in Stärken verwandeln – das war genau wieder das Motto, mit dem das Deutscher Skiverband (DSV) Nordic aktiv Ausbildungszentrum Skiverband Rheinland in Kooperation mit dem SRC Heimbach-Weis 2000 und mit Unterstützung der Eishalle Westerwaldarena Asbach um das Team von Dr. Mertens sehr erfolgreich den dritten klimaneutralen Wertungslauf Skilanglauf zur Westerwaldtrophy durchführen konnte.

Diesmal wurde der einen Tag zuvor gefallene Naturschnee vor der Westerwaldarena mit Unterstützung der Mitarbeiter vom Vorteilcenter zu einer Skilanglaufloipe unter die überdachte Parkfläche zu einer 100-Meter-Loipe zusammengeschoben. Mit einem Teil der textilen Mr.Snow-Loipe des SRC Heimbach-Weis 2000 wurde dann die Runde zum Kennenlernen und freien Skilanglauftraining komplettiert. Mit der Überdachung konnte die Skilanglaufveranstaltung ohne Probleme trotz Tauwetter und Regen stattfinden.

Über die DSV-Skilanglauftrainer aus dem DSV nordic aktiv Ausbildungszentrum und die hauptamtliche Trainerin im SRC Heimbach-Weis 2000, die über einen Industrie- und Handelskammer- (IHK-) Ausbildungsverbund eine dreijährige Ausbildung zur Sportfachfrau absolviert, fanden von elf bis 14 Uhr Einweisungen in den Skilanglaufsport statt. Pünktlich um 14 Uhr wurde der 100-Meter-Skilanglaufsprint als Kreismeisterschaft gestartet. Gesamtsieger wurde der Nachwuchsathlet Robin Henk vom SRC Heimbach-Weis 2000. Dem standen die vielen Nachwuchsathleten vom SV Mademühlen Biathlon in nichts nach, zumal es um weitere wichtige Punkte für die Wertung zur Westerwaldtrophy geht, mit der im geographischen Westerwald zwischen Lahn, Dill, Rhein und Sieg Kinder für den nordischen Nachwuchssport und Biathlon gewonnen werden sollen.

Marvin Güttler, Moritz Peschke, Ben Mauden und Lilly Pfeiffer vom SV Mademühlen Biathlon bewiesen, was sie bereits über Inline-Skates und Rollski für den Skilanglauf als Athleten gelernt haben. Auch die jüngeren und einige Kinder aus Neuwied, Asbach und Linz, die noch nie beim Skilanglauf waren, hatten Spaß bei ihrer Teilnahme. Sogar das Ehepaar Tegethoff aus Ochscheid nahm an der Veranstaltung teil. Durch die Veranstaltung konnten somit viele hoffnungsvolle Talente gesichtet werden, die vielleicht später einmal in den Wettkampfsport über den Verein oder die Skivereine im Westerwald einsteigen möchten. Alle Interessenten können sich unter per E-Mail an rpuderba@rz-online.de oder unter Telefon 0152/289 267 02 melden.