Mit Fleiß und Duchhaltevermögen zum Erfolg

Anfang des Jahres war es so weit: Insgesamt 15 Auszubildende aus fünf verschiedenen Berufsgruppen der Firma Musashi Bad Sobernheim beendeten nach dreieinhalb Jahren ihre Ausbildung. Fleiß und Durchhaltevermögen haben sich für die frisch gebackenen Facharbeiter – Elektroniker, Mechatroniker, Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker und Zerspanungsmechaniker – ausgezahlt. Allen wurde eine Übernahme nach der Ausbildung in den jeweiligen Fachbereichen der lokalen Werke Bad Sobernheim, Bockenau und Grolsheim ermöglicht. Besonders hervorzuheben ist, dass es auch in diesem Jahr wieder zwei Auszubildende geschafft haben, ihre Ausbildung mit „sehr gut“ abzuschließen. Dies unterstreicht unsere jährliche Auszeichnung „Beste Ausbilder“ der IHK.

Wir gratulieren allen Facharbeitern zu ihrem Abschluss und freuen uns, ihre Entwicklung weiterhin begleiten zu dürfen.