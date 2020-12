Zwei Botschafter eine Region – Landesinitiative Rheinland-Pfalz

Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 12:58 Uhr

Ein Land in Bewegung bringen, so die Initiativen der Sport Botschafter für die Landesregierung Rheinland-Pfalz.

Bewegung macht nicht nur Spaß, sondern fördert das eigene Immunsystem und stärkt die Gesundheit in Verbindung mit weiterer Gemeinschaft. Die Bewegungsmanagerin des Landkreises Altenkirchen Sabine Fischer sowie der Sportbeauftragter der Verbandsgemeinde Kirchen-Sieg Klaus-Jürgen Griese tauschten sich in einem persönlichen Gespräch weitere Vorhaben zur Landesinitiative –„Land in Bewegung“- zu bringen gemeinsam aus.

Unterschiedliche Handhabung aber ein gemeinsames Ziel der sportlichen Bereiche stehen in Verbindung für das Bewegungsangebot, denn dieses sollte in einem niederschwelligen Bereich seinen Einstieg finden. Da der Sportbeauftragte an der Basis der Vereine ist, könnte eine weitere Information an die Bewegungsmanagerin zum Thema „Land in Bewegung“ bringen zum Vorteil sein. Bewegung bedeutet zugleich auch Lebensqualität, denn bei den meisten Menschen ist eines der stärksten Motivation körperlich fit zu sein und zu bleiben. Die Freude an der Bewegung in der Natur im Garten oder am Sport ist zugleich eine Freude die Bewegung zu genießen, dieses kann unter Umständen schon beim Spazieren gehen gemessen werden. Viele Menschen sind körperlich aktiv, um fit zu sein, um sich wohlzufühlen sowie zu einem späteren Zeitpunkt sich ihre Mahlzeiten richtig schmecken zu lassen.

Um Bewegung zu erzielen sind keine Altersgrenzen vorgegeben, denn Bewegung fängt nach dem krabbeln an, geht in Kitas und Schulen weiter bis hin zur aktiven Freizeit, Breiten oder Fitnesssport. Auch für die Vereine in unserer Region ist es leicht offizieller Partner der Landesinitiative zu werden so ist bereits der TV-Jahn Brachbach an den Start gegangen mit dem Bewegungsangebot „Geh mit-werde fit“. Selbst in der freien Natur lernt man gemeinsam bewusstes Gehen, Atemübungen, Dehnungen oder andere Sportliche Übungen kennen. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz unterstützt sie gerne bei der Suche nach einem passenden Angebot, unter der E-Mail-Adresse S.Fischer@lsb-rlp.de oder Rheinland-Pfalz-Land-in-Bewegung@mdi-rlp.de oder schauen Sie direkt im Internet unter https://land-in-bewegung.rlp.de nach passenden Angeboten und Informationen in ihrer Region.