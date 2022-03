Winterwanderung der kfd Wallmenroth

Kürzlich trafen sich zahlreiche Frauen in Wallmenroth, um an der Winterwanderung teilzunehmen.

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurde die Unternehmung in eine Frühlingswanderung umgewandelt. Gestartet wurde am Glockenhaus, weiter ging es durch die Muhlau am Klärwerk vorbei. Bei einem Abstecher an das Siegufer trug Teamsprecherin Katrin Lück einige Gedanken zum Thema Wasser vor, passend zum „Tag des Wassers“. Weiter ging es über die Muhlaubrücke nach Scheuerfed und durch die Schöpperwiese in Wallmenroth wieder zum Glockenhaus. Bei einem reichhaltigen Imbiss wurde sich rege ausgetauscht über diese schöne Unternehmung. Für manch eine Teilnehmerin hatten sich ganz neue An- und Aussichten aufgetan.