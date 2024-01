Weihnachtsmarkt war wieder ein voller Erfolg

Foto: Dieter Rautenstrauch

Mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus dem Festkalender der Höhengemeinde Birken-Honigsessen ist der Weihnachtsmarkt, der vom TuS 09 Honigsessen und dem Förderverein TuSPlus am dritten Adventswochenende veranstaltet wurde. Am Samstag sorgte die Jagdhornbläsergruppe Warnsbachtal für musikalische vorweihnachtliche Unterhaltung, am dritten Adventssonntag war es traditionell die einheimische Bergkapelle, die mit Weihnachtsliedern erfreute und die Bescherung des Nikolauses (eine gewisse Ähnlichkeit mit TuS-Stadionsprecher Michael Kölzer war nicht zu leugnen) für die Kinder der Ortsgemeinde in Form von prall gefüllten Weihnachtstüten begleitete.

Foto: Dieter Rautenstrauch

Das liebevoll geschmückte Weihnachtsdorf auf dem Dorfplatz in Honigsessen lud zum Verweilen und Plaudern bei diversen Kalt- und Warmgetränken ein, neben der Pommesbude (samstags von der einheimischen Schützenbruderschaft bedient) fanden frische Pizza und Brot aus dem Backes von Klaus Stahl regen Zulauf. Sonntags gab es dazu frische Waffeln von Karla und Bernd Hoffmann. An weiteren Weihnachtsdorfhütten konnten noch schöne Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Für die Kleinen standen zudem ein Karussell und ein Süsswarenstand bereit.

Höhepunkt und Abschluss am Sonntag bildet als besonderes Merkmal des Weihnachtsmarktes immer die Verlosung von attraktiven, von Unternehmen aus der Region gespendeten Gutscheinen oder Waren. Der Hauptpreis war diesmal ein Reisegutschein in dreistelliger Höhe. An beiden Tagen spielte auch Petrus mit und so konnten TuS 09-Vorsitzender Wolfgang Weitz und das Orgateam mit dem Sprecher Peter Reuber, der am Mikro durch das Programm führte, ein sehr zufriedenes Fazit ziehen. Ganz klar wurde das Gemeinschaftsgefühl im Verein und ganzen Dorf durch den Weihnachtsmarkt gestärkt. Ein großer Dank geht zuletzt an alle ehrenamtlich Tätigen, die den Weihnachtsmarkt ermöglicht haben.

Pressemitteilung: TuS 09 Honigsessen