Wandern im Gebhardshainer Land: rund um den Hasselichskopf

Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 11:21 Uhr

Nach mehr als drei Jahren gab es wieder einmal eine Schneewanderung. In Elkenroth starteten 37 Wanderer der Gruppe „Wandern im Gebhardshainer Land“ zu einer Rundtour um den Hasselichskopf.

Mit 507 Metern ist er die höchste Erhebung in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Am Ortsrand entlang führte der Weg zum Elkenrother Weiher und weiter in Richtung Weitefeld. Von der Hochfläche geht der Blick über das Dorf bis zum Hohen Westerwald mit dem Stegskopf-Gebiet.

Vorbei an den Wochenendhäusern brachte eine längere Waldpassage die Wanderer, an der Höhe des Hasselichskopfes vorbei, wieder zurück in Richtung Elkenroth. Unterwegs konnten die Naturdenkmäler Sommerlinde und Hexeneiche bewundert werden. Die Sicht von einem Aussichts-punkt übers Gebhardshainer Land war witterungsbedingt stark eingeschränkt. Die Einkehr im Gasthof „Zum Dorfkrug“ nach knapp zehn Kilometern war Abschluss des winterlichen Wandertages.