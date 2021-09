„Wandern im Gebhardshainer Land“ erkundet das Stegskopfgebiet

Vom Ausgangspunkt in Friedewald ging es für die 44 Wanderer leicht ansteigend zur Platzrandstraße und weiter zur Derscher Wetterstation. Leider war die Fernsicht an den Aussichtspunkten leicht getrübt. Abbiegend führte der Weg zum Derscher Geschwämm, einem Sumpfgebiet, in dem die Kleine Nister ihren Ursprung hat. Unterwegs gab es vom Wanderführer Hinweise zu den örtlichen Gegebenheiten. Vorbei an einem, durch Basaltabbau entstandenen Weiher bei Langenbach, wurde nach etwa zwölf Kilometern der Startpunkt wieder erreicht.