Wanderfreunde erkunden die Geo-Route „Raiffeisens Sonntagsspaziergang“

Mit 31 Schützen, darunter viele jüngere Vereinsmitglieder und die amtierende Majestät Astrid Groth mit ihrem Begleiter Jochen Hardt, fand die diesjährige Winterwanderung des Wissener Schützenverein statt. Beim Zwischenstopp am Kulturhaus in Hamm stellten sich die Mitwanderer zum Gruppenfoto. Foto: Karl-Heinz Henn

Traditionell trafen sich 31 Wanderfreunde aus den Reihen des Wissener Schützenvereins wieder zur traditionellen Winterwanderung und beschlossen damit den geselligen Teil des Vereinslebens 2023. Zunächst ging es per Bahn nach Au. Dort übernahm das Vereinsmitglied Helmut Hain die Wandergruppe und man erkundete die Geo-Route „Raiffeisens Sonntagsspaziergang“. Dabei führte die Wanderstrecke von Au nach Hamm.

An markanten Punkten, die jeweils mit farbigen Statuen von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen gekennzeichnet waren, machte man Station und die Wanderer erhielten interessante Informationen aus dem Leben Raiffeisens, so unter anderem am Kulturhaus in Hamm und am Geburtshaus von Raiffeisen. Entlang der Sieg führte der Rückweg nach Opsen, wo man in einem Gasthaus ein Mittagessen einnahm und im geselligen Gespräch so manche Anekdote aus dem Vereinsleben aufgefrischt wurde. Beim traditionellen Kegelturnier konnte einmal mehr Erich Schröder den Sieg in der Königspartie erringen.

Vorsitzender Karl-Heinz Henn dankte den Organisatoren Burkhard Müller, Harald Seidel und Helmut Hain für die gute Vorbereitung und Durchführung und alle Mitwanderer versprachen auch im kommenden Jahr wieder mit von der Partie zu sein.

Pressemitteilung: Wissener Schützenverein 1870