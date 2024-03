Wäller Markt liefert auch ins Rathaus

Was tun, wenn der Kaffee knapp wird, man aber keine Zeit zum Einkaufen hat? Online bestellen – am besten regional und mit einer klimaschonenden Lieferung direkt nach Hause. Wie das geht? Natürlich mit dem Wäller Markt!

So oder so ähnlich könnte das Szenario abgelaufen sein. Tags darauf überreicht Uwe Giesa, Fahrer beim Wäller Markt, Bürgermeister Bernd Brato die bestellten Kaffeebohnen. Bestellt wurde ganz ähnlich wie beim bekannten Onlinekaufhaus mit dem großen „A“. Aber es ist eben doch etwas anders!

Beim Pressetermin vergangene Woche informierte sich Bürgermeister Bernd Brato über das Online-Portal Wäller Markt. Hier kann man Produkte regionaler Anbieter online bestellen und liefern lassen. Die Produktpalette reicht hier von Bekleidung, über Möbel bis hin zu regionalen Lebensmitteln. Ebenfalls beim Termin dabei waren Vorstandsmitglied Wendelin Abresch und Logistikleiter Thorsten Bienemann. Sie berichteten über den Ablauf beim Wäller Markt, die Produktpalette und die Auslastung. Der Wäller Markt sieht sich vor allem als regionales Kaufhaus für den gesamten Westerwald, inklusive hauseigener Auslieferung der Produkte mit elektrisch betriebenen Transportern.

Selbstverständlich können aber auch deutschlandweit Waren vom Wäller Markt bestellt werden. Diese werden dann mit bekannten Versanddienstleistern an die Kunden verschickt. Ein weiterer Vorteil: Die Produkte werden bei Auslieferung durch den Wäller Markt ohne Umverpackung, wie einen Karton oder Tüte, ausgeliefert. So fällt deutlich weniger Verpackungsmüll an als bei den herkömmlichen Online Kaufhäusern.

Derzeit gibt es rund 120 Anbieter unterschiedlichster Kategorien mit über 400.000 Artikeln beim Wäller Markt. „Die Anzahl unserer Händler steigt stetig und die Touren sind sehr gut ausgelastet. Auch unsere Kundenzufriedenheit ist top! Bisher gab es nur eine Beschwerde; und die lag darin, dass wir sieben Minuten zu früh waren“, berichtet Thorsten Bienemann erfreut. Als Genossenschaft hat der Wäller Markt über 300 Mitglieder, welche das Projekt finanziell unterstützen. Darunter auch die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Bernd Brato ist jedenfalls mehr als zufrieden mit seiner Bestellung: „Gestern bestellt, heute geliefert – und dazu noch mit Produkten von regionalen Anbietern. Auch das Bezahlen war ein Kinderspiel; das werde ich auf jeden Fall wiederholen.“

Pressemitteilung: Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain