Vorschulkinder unternahmen einen Ausflug zum Barbaraturm

Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 16:27 Uhr

Die Vorschulkinder berichten: „Heute sind wir zum Barbaraturm gefahren. Das war ein bisschen weit, das ist in Malberg. Als wir da waren sind wir da hoch geklettert. Da war eine Treppe mit ganz vielen Stufen. Wir sind bis ganz oben hin gegangen. Der Boden war aus Metall und bei den Treppen war das Metall mit Löchern und wenn man da durchgeguckt hat konnte man den Boden sehen. Das war so ganz hoch und wir hatten auch manchmal ein bisschen Angst, dass wir da runterfallen. Aber es war trotzdem gut. Ganz oben in dem Turm waren zwei Räder. Die haben sich früher gedreht und dann haben die Menschen, die unten in der Erde waren, was in einen Korb oder so getan und dann hatten sie das da festgemacht und dann haben die Räder sich gedreht und haben das hochgeholt. Als wir oben waren haben wir auch noch geguckt, was es auf dem Boden alles gibt: Erde, Wiese, Bäume, Vögel, Autos und noch Menschen. Aber alles war ganz klein, so winzig. Und man konnte noch andere Häuser sehen, viele Häuser, die waren auch ganz klein. Wir haben auch noch die Windräder gesehen. Dann sind wir wieder runter gegangen und haben wir noch Fotos gemacht. Da unten stand noch so ein Wagen. Da waren auch Schienen unter der Erde und da fuhren so Wagen drauf. So Wagen gibt es auch in Wehbach, nämlich auf dem Dorfplatz. Und vor dem Turm sind auch noch so große Räder, die waren mit Seilen oben mit den Rädern fest. Dann sind wir wieder losgefahren zu dem Kindergarten.“