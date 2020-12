Vorschulkinder der Kita St. Nikolaus besuchten Stadtbürgermeister Hundhausen

Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 16:07 Uhr

Im Rahmen ihrer wöchentlichen Schulkindertreffs haben sich die 21 Vorschulkinder der Kita St. Nikolaus mit der Frage beschäftigt, was eigentlich ein Bürgermeister ist und wer sich in Kirchen hinter diesem Amt verbirgt. Bereits beim Nachdenken über die Aufgaben eines Bürgermeisters entfachte eine rege Diskussion: „Der regiert über Kindergärten, Häuser und Menschen“, „der kann mit Geld einkaufen gehen“, „der bestimmt einfach alles“, waren nur einige Vermutungen der Kinder, die im Vorfeld geäußert wurden. Schnell zeichnete sich ab, dass man der Sache auf den Grund gehen muss und natürlich keiner da so gut weiterhelfen kann, wie Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen persönlich. Dieser erklärte sich nach einer telefonischen Anfrage sofort dazu bereit, die Vorschulkinder im großen Ratssaal zu empfangen. In Vorbereitung auf diesen Besuch hatte jedes Kind eine Frage, die ihm besonders am Herzen lag, auf eine Karteikarte „geschrieben“. Mit Karten und einem selbstgestalteten Blumentopf im Gepäck startete die Gruppe ihre Exkursion ins Rathaus.

Dort wurden die zukünftigen Erstklässler bereits von Herrn Hundhausen erwartet, der anschließend jede einzelne Frage geduldig beantwortete. Ob es ums Lieblingsessen des Stadtoberhauptes ging, um die Überlegung welches Shampoo er benutze oder ob man als Bürgermeister viel verdiene – alle Kinder erhielten eine für sie verständliche und nachvollziehbare Auskunft.

Ausgestattet mit neuen Jojos und dem Versprechen, dem Wunsch nach einem Holzpferd nachzukommen, verabschiedeten sich die Kinder von „ihrem“ Bürgermeister. Ein fünfjähriger Junge fasste die Aktion mit den Worten zusammen: „Der heißt Hundhausen, obwohl er gar keinen Hund hat, aber es hat voll Spaß gemacht.“