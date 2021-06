Vorschulkinder der Katholischen Kindertagesstätte St. Anna machten den Büchereiführerschein

Zwei Mitarbeiterinnen der KöB (Karin Baer und Bärbel Reifenberg) haben die Aktion vorbereitet und begleitet. An vier Vormittagen hatten die Kinder die Möglichkeit, die Bücherei und das vielfältige Medienangebot kennenzulernen. Inhalte der Besuche waren:

Die Bücherei kennen lernen, aussuchen und ausleihen

Vorlesen, zuhören und ausmalen

Erzählen und wissen

Die Büchereiordnung kennen lernen, Büchereiführerschein

Die Kinder haben erzählt, dass ihre Eltern oder Geschwister ihnen zu Hause die ausgeliehenen Bücher vorgelesen haben. Jedes Kind konnte beim Büchereibesuch das ausgeliehene Buch vorstellen und aus dem Inhalt erzählen. Dadurch wurden Konzentration, Gedächtnis und Sprechfreude, Sprachkompetenzen, Selbstvertrauen, aber auch abwarten und zuhören, gefördert.

Vorlesen bedeutet auch immer die Nähe zu einem Menschen, der sich Zeit nimmt und „das Buch zum Sprechen bringt“. Durch den Umgang mit Büchern werden die Kinder in ihrem Wissens- und Erlebnisdurst unterstützt und gefördert. Die Bedeutung des Vorlesens und der frühzeitige, regelmäßige Umgang mit Büchern und anderen Medien sind sehr wichtige Voraussetzungen für den Einstieg und den Erfolg in der Schule. Deshalb ist es sehr förderlich für die Entwicklung eines Kindes, Lesen und Vorlesen täglich in den Tagesablauf zu integrieren. In einem Zitat heißt es treffend „Bücher sind das Tor zum Lernen“. Ein Ritual am Ende jeden Büchereibesuches war das Lied: „Viele bunte Bücher aus der Bücherei hol ich mir nach Hause und hab viel Spaß dabei. Technik interessiert mich und die Tierwelt auch, wie entstehen die Wolken, was enthält mein Bauch. Alles das erklären mir Bücher ganz genau, dumm muss keiner bleiben, Bücher machen schlau.“

Zum Abschluss der vier Besuche haben die Kinder ihren Büchereiführerschein von Bärbel Reifenberg und Karin Baer überreicht bekommen. Um die Aktion weiterzuführen und zu vertiefen, hat sich Baer bereit erklärt, den Kindern an zwei weiteren Terminen die Ausleihe zu ermöglichen. Das Büchereiteam freut sich viele Besucher (jung und alt) in der Bücherei begrüßen zu können, damit jeder das vielfältige, interessante Angebot (DVDs, CDs, Hörspielkassetten, Gesellschaftsspiele) der Bücherei nutzen kann.

Die Öffnungszeiten sind: Mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr. Sie finden die Bücherei im Klostergebäude, Klosterstraße 4. „Unser Fazit ist, dass es wieder eine sinnvolle und gelungene Aktion war, die den Kindern und uns viel Spaß gemacht hat. Die Kinder und das Kitateam bedanken sich ganz herzlich für die Durchführung von “Ich bin bib(liotheks)fit„ bei den Mitarbeiterinnen der KöB.“