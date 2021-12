Vorlesewettbewerb an der Marion-Dönhoff-Realschule plus

Den Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen der Marion-Dönhoff-Realschule plus in Wissen gewann nach einem spannenden Lesewettstreit in diesem Jahr Lena Meurer aus der Klasse 6b.

Nach aufregenden Ausscheidungsrunden in ihren eigenen Klassen wetteiferten die Klassensieger kürzlich um den Titel des Schulsiegers als bester Vorleser. In der angenehmen Atmosphäre der weihnachtlich geschmückten Chill-out-Lounge präsentierten die drei Kandidaten ihre selbstgewählten Texte der schuleigenen Jury. Diese bestand in diesem Jahr aus den drei engagierten Deutschlehrerinnen der Orientierungsstufe Uta Hildebrand, Nina Hüsch und Michaela Grüdl–Keil sowie dem motivierten Lehramtsanwärter im Fach Deutsch Benjamin Jung.

Lotta Pfeifer (6a) stellte das Buch „Mein Lotta-Leben: Da lachen ja die Hunde“ von Alice Pantermüller vor. Lena Meurer (6b) hatte sich für „Wenn Drachen Sachen machen“ von Andy Sheperd entschieden und Melinda Regier (6c) präsentierte „Die drei !!! – Die Handy-Falle“ von Maja von Vogel. Alle Bücher wurden im Vorfeld von den Schülerinnen aus der liebevoll und engagiert geführten Schülerbücherei der Schule ausgesucht, welche einen maßgeblichen Beitrag zur Bedeutung des Lesens als Kulturtechnik und Kernkompetenz leistet. Nachdem auch der Fremdtext – eine Weihnachtsgeschichte von Cornelia Funke – von allen Vorleserinnen mit Bravour gemeistert wurde, fällte die Jury die schwere Entscheidung: Die Siegerin Lena Meurer wird nun voller Stolz an den regionalen Wettkämpfen teilnehmen, die vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels unterstützt werden.

Die Marion-Dönhoff-Realschule plus wünscht ihr dabei viel Erfolg und ist in freudiger Erwartung auf die Zeit nach Corona, wenn der Vorlesewettbewerb wieder als große Veranstaltung mit den Mitschülern als Publikum in der Aula stattfinden kann.