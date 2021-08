VG Altenkirchen-Flammersfeld begrüßt neue Auszubildende

„Ich begrüße Sie zu einem neuen Lebensabschnitt, den Sie bei uns beginnen. Der Schritt von der Schule in die Ausbildung bedeutet eine Umstellung. Wir wollen Ihnen bei dieser Umstellung gerne helfen“, so Fred Jüngerich zu all denjenigen, die nun erstmals ins Berufsleben einsteigen. Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld beschäftigt rund 600 Beschäftigte, wovon rund 150 in den Rathäusern in Altenkirchen und Flammersfeld, etwa 320 in den Kindertagesstätten und 30 beim Bauhof arbeiten. In diesem Jahr konnten gleich 17 neue Auszubildende als neue Mitglieder im Kollegium begrüßt werden: Der Beamtenanwärter im gehobenen Dienst, Johannes Seidel, hat bereits am 1. Juli sein duales Studium Bachelor of Arts im Bereich „Verwaltungswirtschaft“ an der „Hochschule für öffentliche Verwaltung“ in Mayen begonnen. Darija Kley, Anne Schnabel, Anna-Lena Schneider, Sophia Schug und Lea Celine Ulonska starten in ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld. Auch die Kindertagesstätten erhalten Verstärkung durch vier Teilzeit-Auszubildende: Annika Sokolov, Lara Mareen Talhoff, Charlene Stenkamp und Kathrin Thomas. Zudem absolvieren Giuseppe Caruso, Julia Jung, Jennifer Sälzer, Ellen Scherf, Lea Schmidt, Nele Melina Schneider und Magdalena Wiegel ab dem 1. August ihr Berufspraktikum im Rahmen des Bildungsganges für Erzieher in den Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde. Fred Jüngerich wünschte allen Auszubildenden viel Freude und Spaß beim Erlernen ihrer Berufe.

Auch aktuell werden mit Ausbildungsbeginn Juli beziehungsweise August 2022 wieder engagierte Nachwuchskräfte gesucht. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld unter: https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/gemeinde-politik/rathaus/karriere-beruf/default-02e3da6c07.