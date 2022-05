VfL Dermbach wanderte mit frischem Schwung in den Mai

Auch wenn sich die Teilnehmerzahl der Wanderlustigen etwas in Grenzen hielt, so wurde es dennoch eine gelungene Veranstaltung. Die von Brigitte Schmidt ausgewählte Tour führte zunächst durch das Concordia-Tal bis zum Platz am Kohlenmeiler. Nach einer kurzen Rast ging es weiter Richtung Kreuzeiche und dann über das Neue Stück, wo erneut sichtbar wurde, welche Kahlflächen der Borkenkäfer im Dermbacher Hauberg und Wald hinterlassen hat. Nach gut zwei Stunden Wanderung gab es einen schönem Abschluss im Stüffjen der Mehrzweckhalle, wo sich bei Kaffee und Kuchen weitere Vereinsmitglieder eingefunden hatten. Der Vorsitzende Christof Stinner bedankte sich bei den Organisatoren und Armin Pietz/Brigitte Schmidt berichteten vorab über die Planungen der neu etablierten Vereinsgruppe Ü50, weitestgehend nicht mehr sportlich Aktive Vereinsmitglieder, für die in loser Folge Angebote ausgearbeitet werden sollen. Vorgestellt wurde eine Fahrt zum UNESCO-Welterbe Zollverein Essen. Im Detail wird darüber in absehbarer Zeit näher informiert.