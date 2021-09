VdK-Ortsverband Hamm (Sieg) reiste nach Celle, Lüneburger Heide und Hannover

„In Celle erfolgte ein Stadtrundgang durch die schöne Fachwerkstadt mit einer fachkundigen Führung. Nach dem Zimmerbezug im Hotel und Abendessen saß man noch einige Stunden zusammen. Der Freitagmorgen stand ganz im Fokus einer sehr interessanten Führung durch die Lüneburger Altstadt, Thema: Telenovela “Rote Rosen„. Anschließend Weiterfahrt nach Döhle, dort erfolgte eine zweieinhalbstündige Kutschfahrt mit Kaffeezeit in einem Heidegasthaus. Der Samstag stand ganz im Zeichen einer Stadtrundfahrt mit Besuch und Führung in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Zum Abendessen traf man sich im Ratskeller in Celle.

Am Sonntagmorgen brach die Reisegruppe auf, um das Mittagessen bei einem Zwischenstopp in Nordkirchen in einem schönen Bauernrestaurant einzunehmen. Anschließend erfolgte der Besuch des Schlosses Nordkirchen mit Führung, bevor dann die Rückreise nach Hamm (Sieg) angetreten wurde. Für diesen schönen und erlebnisreichen Ausflug möchte der VdK-Ortsverband Danke sagen an den Busfahrer Klaus Dieter Röber von Busreisen Haas und für die Organisation an Clubreisen Brandenburger.“