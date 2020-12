Ückertseifener Bürger im Einsatz für eine schöne Dorfmitte

Mit vielen freiwilligen Helfern wurde in Ückertseifen der Dorfplatz rund um das Dorfgemeinschaftshaus gepflegt und winterfest gemacht.

Mit corona-bedingtem Abstand wurden Bäume und Sträucher zurückgeschnitten und große Mengen Laub zusammen gekehrt und entsorgt. In den umliegenden Straßen wurde ebenfalls eifrig gearbeitet. Zwar fällt der traditionelle Glühweinabend in der Gemeinde Niederirsen in diesem Jahr leider der Pandemie zum Opfer, der Weihnachtsbaum wurde dennoch aufgestellt und schmückt nun die Dorfmitte.

Die Ratsmitglieder und der Ortsbürgermeister der Gemeinde Niederirsen wünschen allen Bürgern eine schöne und gesunde Weihnachtszeit und hoffen auf viele fröhliche Zusammenkünfte im Jahr 2021. Einwohner, die aufgrund der Corona-Pandemie und des Lockdowns während der nächsten Wochen Hilfe benötigen, können sich gerne an den Ortsbürgermeister oder den Gemeinderat. Innerhalb der Dorfgemeinschaft findet sich für viele Probleme sicher eine schnelle und unkomplizierte Lösung.