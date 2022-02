„Tuff, tuff, tuff, die Eisenbahn“ – Projektgruppe on Tour

Die Idee dafür entstand in einer Kinderkonferenz, eine in der KiTa gängige Methode zur partizipativen Teilhabe und zum gegenseitigen Austausch über die Interessen und Wünsche der Kinder. Diese wurde von der Projektleitung Alexander Bursian als Teil seines Berufspraktikums geplant und gestaltet, wobei er von seiner Praxisanleitung Alicja Jas tatkräftig unterstützt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass die Kinder riesige Zugfans sind. Deshalb wurde beschlossen, sich in den nächsten Wochen die Eisenbahn in einem Projekt mal genauer anzuschauen und die Kinder gaben sich den Namen „Tschu-tschu-Gruppe“. Auch stellten die Kinder bereits erste Fragen wie „Wer fährt den Zug eigentlich?“ und „Worauf fährt er?“ und die ganze Gruppe äußerte den Wunsch mal einen Bahnhof und einen richtigen Zug zu besuchen.

Und so fanden sich die Kinder der „Tschu-tschu-Gruppe“ für dieses Vorhaben schon früh am Montagmorgen in der KiTa ein. Bei einem gemeinsamen Frühstück wurde dann viel Kraft für den Tag getankt. Und danach ging es auch schon los. Schnell zogen alle Kinder ihre wetterfeste Kleidung an, aber auch eine gelbe Warnweste, die als Gruppensymbol gewählt wurde, durfte nicht fehlen. Schließlich sollte man die werdenden Zugexperten auch gut erkennen. So kam die Gruppe, bestehend aus den Kindern, der Projektleitung, der Praxisanleitung und dem Erzieher Till Niedergesäß, der die Gruppe zusätzlich unterstützte, schließlich am Bahnhof an.

Dort gab es viele spannende Dinge zu entdecken. Am Bahnhof fuhren die Kinder beispielsweise mit dem Glasaufzug, nahmen den Ticketautomaten mal genauer unter die Lupe und lernten die Bedeutung der „langen, weißen Linie“ am Bahnhof kennen. Das Highlight war aber natürlich die Fahrt mit der „Daadetalbahn“. Da viele der Kinder noch nie mit einem Zug gefahren sind, waren natürlich alle völlig außer sich, als die Bahn dann wackelnd losfuhr. So fuhren wir mit besagter Regionalbahn bis nach Daaden und wieder zurück. Dabei gab es überall Dinge zu entdecken, wie beispielsweise den kaputten Bahnhof in Biersdorf (Daaden). Was für ein Ausflug! Kein Wunder, dass alle Kinder sehr erschöpft aber glücklich zurück im Kindergarten ankamen.

Das Projekt läuft noch weiter, mit gespannten Kindern und begeisterten Eltern. Die Projektleitung bleibt auch für die Zukunft optimistisch: „Das Projekt zeigt was trotz Corona alles möglich ist. Das hat das motivierte Team der KiTa Zwergennest mir auch durch von ihnen veranstaltete Projekte und Angebote während der Ausbildung des Öfteren gezeigt, was mich besonders für das zukünftige Arbeitsleben anspornt.“, so Alexander Bursian.