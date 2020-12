TSG Biersdorf – Ferienspaß im Kletterwald

Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 12:18 Uhr

Mit dem TSG-Bus und einem Pkw starteten kletterbegeisterte Jungen und Mädchen unter der Leitung von Wernhild und Albert Jung zur Ferienspaßaktion in den interessanten, mit allen Schwierigkeitsgraden gespickten, Kletterwald in Bad Marienberg.

Im Schatten des Hochwaldes ließ sich die momentane Sommerhitze gut ertragen. Dennoch rann mancher Schweißtropfen unter der schützenden Kopfbedeckung hervor. In kleinen Teams erkundeten die Kinder nach erfolgter Einweisung die für sie am besten geeignete Route. Nach einem Picknick aus dem Rucksack und einem spendierten Eis ging es in die zweite Runde. Die klettererfahrenen Jungen trug es bis in die höchsten Baumwipfel. Zufrieden mit den erbrachten Leistungen kehrte die Gruppe gegen 19 Uhr wohlbehalten zurück.